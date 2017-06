Warempel: je hoofd in de muil van een krokodil steken is geen goed idee!

Een Thaise man zal het hopelijk nu wel onthouden. Tijdens een 'show' met een krokodil, besloot hij zijn hoofd in de muil van het beest te stoppen.Alles lijkt aanvankelijk nog goed te verlopen, tot het dier er genoeg van heeft. De feiten speelden zich af op Ko Samui, een populaire bestemming voor toeristen en feestvierders. De 'dierenverzorger' toonde eerst nog trots enkele verwondingen aan het publiek... Verwondingen die hij eerder had opgelopen. Een lichaam vol littekens en een leegte op de plaats waar normaal nog een vinger moest zitten. Dat hij dus in het verleden al een paar keer onzacht zijn lesje had moeten leren, was dus wel duidelijk voor de gegadigden.Maar toch waagt hij er zich opnieuw aan. Zonder veel succes… Het beest neemt het hoofd van de man stevig beet maar laat uiteindelijk toch weer los. Het is niet geweten of de man er ernstig aan toe is, maar hij leeft alleszins nog... Hopelijk stoppen dergelijke praktijken, maar zolang er publiek voor is, zal dat niet meteen gebeuren...Helaas.