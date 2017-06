Vrouw wil alleen maar geld wisselen en wint bijna 300.000 euro

Een Britse vrouw wilde alleen maar geld wisselen voor de parkeerautomaat. Daarom kocht ze in een winkeltje snel een kraslot van 2 pond. Het leverde haar 250.000 pond op oftewel 286.000 euro.



De 27-jarige Marilyn Scott uit het Schotse Kilmarnock vergat in eerste instantie dat ze het kraslot had gekocht. Toen ze het lot een dag later tegenkwam in haar tas besloot ze toch eens te kijken of het nog iets waard was. Tot haar grote verbazing bleek ze de jackpot te hebben gewonnen.



Ze vertelt aan de Britse Metro: “Ik kon mijn ogen niet geloven en moest aan collega’s vragen om te controleren of het waar was. Ik dacht eerder nog voor de grap: wie weet, zit ik hier de hele dag te werken, terwijl ik de loterij gewonnen heb. Het bleek nog zo te zijn ook.”



De callcentermedewerkster heeft grote plannen met haar prijs. “Toen mijn zusjes en ik klein waren zei mijn moeder altijd: Als we de loterij winnen, neem ik jullie mee naar Disneyland. Nu is het andersom en kan ik haar trakteren.”



Verder gaat ze in december naar Australië. “Ik heb altijd al de wereld rond willen reizen dus misschien ga ik tussendoor ook nog naar Europa. En ik kan zelfs een huis kopen nu.”

Reacties

Als ik haar was zou ik rustig doen en bedenken dat je nog je hele leven van dat geld wil genieten, als ze bijvoorbeeld haar hypotheek aflost gaan haar maandlasten omlaag en kan ze ook met haar eigen salaris beter leven

En ik kan zelfs een huis kopen nu. . Ik heb Kilmarnock wel eens bezocht, en kan me voorstellen dat de huizen daar niet zo duur zijn als elders in Schotland. Ze heeft nog geen koophuis, ze zegt imers:. Ik heb Kilmarnock wel eens bezocht, en kan me voorstellen dat de huizen daar niet zo duur zijn als elders in Schotland.

@pietertje5 , als jij haar zou zijn, dan zit je nu voor je kaptafel in Schotland je make up te doen

