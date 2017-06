Warm douchen met een loeiende server als cv-ketel

Loeiende servers kunnen je geld gaan opleveren. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar niet als je bedenkt dat je de warmte die servers creëren, kan gebruiken voor een warme douche. Zo gaat je energierekening omlaag. Vanaf augustus komt in enkele tientallen huizen een serverkast naast de cv-ketel te hangen.Normaal gesproken staan al die servers in grote datacenters bij elkaar in één ruimte. Daar wordt het zo heet dat er gekoeld moet worden en dat kost natuurlijk energie. Het is ook slecht voor het milieu: nu al stoten datacenters meer CO2 uit dan de wereldwijde luchtvaartindustrie, terwijl het aantal servers groeit.Zonde, dachten ze bij de Delftse start-up Nerdalize. Sinds 2015 testen ze daar hoe de warmte van servers gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld in huizen. Nu al hangen er vijf in Berkel en Rodenrijs, vlak bij Delft. Jos Greeve is één van die proefkonijnen met heet water dankzij een server in huis. "Ik douche in principe gratis", zegt Jos. "En op deze manier stoot ik minder CO2 uit."Om gebruik te maken van server-verwarming, koop je een cloudbox. Dat is een kast waarin vier servers van een bedrijf staan. Je betaalt eenmalig 300 tot 400 euro. "De elektriciteit die de servers verbruiken betalen wij, want wij verdienen aan het verhuren van de rekenkracht", zegt Florian Schneider van Nerdalize. Hoeveel je op je energierekening bespaart is nog niet te zeggen. "Dat zijn we aan het testen. Waarschijnlijk is het maximaal 300 euro per jaar."De servers kunnen een temperatuur bereiken van maximaal 52 graden. Die warmte wordt via leidingen naar een boiler gestuurd en van daaruit komt er warm water uit je kraan. De overtollige hitte wordt afgevoerd via een pijp naar buiten, legt Florian uit. "Je kunt natuurlijk niet eindeloos blijven verwarmen: op een bepaald moment is het water warm genoeg. En als je op vakantie bent, wil je sowieso van de warmte van de servers af."Het begon toen twee collega's van Florian midden in de winter een huis aan het renoveren waren en de thermostaat kapot ging. "Ze zeiden: 'wat als we 100 laptops in een kamer zetten, dan hebben we nerd-heat.' Dat gekke idee heeft zich stap voor stap verder ontwikkeld."Eigenlijk zouden de servers van Nerdalize als verwarming aan de muur komen te hangen. Daar is ook mee getest in vijf huizen. "Groot probleem was dat de servers ook draaien op warme dagen, terwijl je de warmte dan helemaal niet nodig hebt in je huiskamer. Dat was niet optimaal. In een boiler kun je het veel makkelijker opslaan."Wat staat er op die servers in je huis?Dat weet je niet. De servers zijn afgeschermd: je kunt de kast niet zomaar openmaken. Dat gebeurt vanwege de privacy van klanten die serverruimte huren bij Nerdalize, zegt Florian. "Wij weten met welke bedrijven en organisaties we in zee gaan. Vaak zijn dat ook wel bedrijven die zelf iets willen bijdragen aan een betere wereld."Voor bedrijven is het volgens Florian goedkoper om je servers verspreid te plaatsen, dan op één plek. "Je hoeft geen duur datacenter te bouwen en geen koelsysteem te laten draaien." Verschillende organisaties, waaronder het LUMC, hebben interesse om servers te gebruiken die bij mensen thuis staan.Nerdalize werkt voor het project samen met Eneco, voor bijvoorbeeld de installatie en het onderhoud van de leidingen. In augustus starten sowieso 20 huizen. Er loopt nog een crowdfundingcampagne om daar 42 van te maken en om uiteindelijk zoveel mogelijk huizen aan de server-verwarming te krijgen.In andere landen wordt ook al jaren geëxperimenteerd met het gebruik van serverwarmte.