Kleuter (5) gaat er met auto van papa vandoor

Een man uit Enschede kwam er vanmorgen achter dat zijn auto was 'geleend' en daarbij flink was beschadigd door zijn zoon. Opvallend: zijn zoontje was niet ouder dan vijf jaar. Hij wilde naar zijn grote broer in het buitenland rijden.



De schade bleef verder beperkt tot een deuk in een andere auto en een omgereden boom verderop in de straat, meldt de politie. Toen konden omstanders ingrijpen en de autosleutels afpakken.



Volgens de politie wilde de jongen naar zijn grote broer in het buitenland rijden, omdat hij het 'daar altijd heel leuk vindt en hem al lang niet meer had gezien.'



De kleuter was op het idee gekomen toen hij een tijdje geleden een foto zag van een auto en dacht 'dat kan ik zelf ook'. De eerstvolgende keer bij zijn vader in de auto lette hij extra goed op hoe het allemaal ging.



Vervolgens pakte hij donderdagmorgen op een onbewaakt moment thuis de autosleutels en sprintte naar de auto om aan zijn korte joyride te beginnen.

