Herkansing, ondanks zes tienen op eindlijst

Een tien halen op je eindexamen, dat kunnen niet zo heel veel mensen zeggen. Ward van der Schoot uit Breda haalde er zelfs zes. Zes! En dat vind hij ng niet genoeg.



Op het Stedelijk Gymnasium in Breda zijn de docenten behoorlijk trots op de studiebol. De 18-jarige leerling werd woensdag overladen met complimenten. Ook zelf was hij verrast door de hoge cijfers, vertelt hij aan Omroep Brabant. "Ik wist wel dat het redelijk goed ging maar dit had ik echt niet zien aankomen."



De tienen die Ward haalde, kreeg hij voor de vakken: Latijn, de Rekentoets, Wiskunde B, Wiskunde D, Scheikunde en Economie. Voor Natuurkunde, Engels en Duits kreeg hij een 9 en voor Nederlands een 8.



Tegen de omroep vertelt Ward dat hij slechts enkele dagen voor elk examen had geoefend. "Het gaat niet vanzelf, ik doe wel echt mijn best." Er had dus mr in gezeten. Ward gaat daarom voor een herkansing. Want die 9 voor Natuurkunde, dat kan eigenlijk niet. "Een tien staat toch mooier", zegt hij.

Kleine moeite



Ward wil volgend jaar naar de Universiteit van Cambridge in Engeland. "Hoe mooier de lijst, hoe beter. Daarom doe ik ook Natuurkunde nog een keer over. Het is een kleine moeite."

Reacties

18-06-2017 11:38:28 Jorts

Heerlijk, iemand met ambitie. Pas tevreden zijn als alles eruit is gehaald dat er in zit

18-06-2017 12:43:46 stora

Als hij wat beter had geleerd dan had hij ook voor natuurkunde een 10 gehaald.

Er zijn mensen die zich echt suf geleerd hebben en nu heel trots zijn dat ze met de hakken over de sloot geslaagd zijn.

Dat zijn de echte kanjers, niet degene die zo'n goede kop hebben dat ze er niets voor hoeven te doen.

