Tieners lenen politieautos en -wapens

De politie van de Amerikaanse stad Los Angeles is in grote verlegenheid gebracht door drie tieners. Twee jongen en een meisje van 15, 16 en 17 konden eenvoudig drie politieauto's, twee stroomstootwapens, een kogelwerend vest en communicatieapparatuur meenemen.



De drie deden mee aan een stage waarbij tieners kennis kunnen maken met politiewerk. Ze misbruikten hun kennis van het systeem om de spullen in handen te krijgen en leenden apparatuur op naam van een agent waarvan ze wisten dat hij op vakantie was.



Woensdag liepen de drie tegen de lamp, toen bij een routinecontrole duidelijk werd dat er auto's weg waren. Mogelijk was een van de auto's al sinds 28 mei uitgeleend. Het meisje werd later gefilmd terwijl ze stond te tanken met een van die auto's.



Donderdagmiddag zag een agent twee van de politieauto's rijden. Toen hij de tieners maande te stoppen, sloegen ze op de vlucht. De achtervolging van beide auto's eindigde met een crash, waarbij geen gewonden vielen. De derde auto werd gevonden op aanwijzingen van een van de tieners.



De politie onderzoekt nog wat de tieners precies hebben gedaan met alle apparatuur. Mogelijk hebben ze zich uitgegeven voor politieagent. Ook wordt gekeken of er misschien nog meer stagiairs betrokken waren bij het incident.



Een politiecommissaris zegt dat men het uitleensysteem wil veranderen. "We gaan onderzoeken hoe ze het precies gedaan hebben en zullen ervoor zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren."

