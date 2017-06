Fidget spinner: nu ook voor apen

Dat de fidget spinner een rage is, moeten we u waarschijnlijk niet meer vertellen. Het speeltje is razend populair bij kinderen én volwassenen. Maar niet enkel mensen amuseren zich ermee, ook mensapen zien er blijkbaar de fun wel van in. In een video van de Weense dierentuin Schönbrunn is te zien hoe de 41-jarige orang-oetan Nonja het speeltje uitprobeert. Volgens de dierentuin was ze aanvankelijk nieuwsgierig naar de fidget spinner. Maar haar interesse was snel weer weg en de fidget spinner lag al gauw aan de kant.