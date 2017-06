Tandarts gooit per ongeluk 10.000 euro weg, krijgt hulp van vuilnismannen

Bijna 10.000 euro, dit fortuin gaf een tandarts in Koksijde per ongeluk met de vuilkar mee. In een hoop van 800 vuilzakken kon hij op zoek naar een sp

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: