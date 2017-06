Ongeluk door bodem-is-lava-uitdaging

Nieuwe hype: Als iemand 'The Floor is Lava' roept moet je zo snel mogelijk (binnen 5 seconden) met je voeten van de grond gaan om niet in de denkbeeldige lava terecht te komen. Je kan springen op een stoel, muurtje, tafel: zolang je voeten maar niet meer de grond raken.Het is een enorm populair tafereel op social media, en zorgt voor grappige filmpjes.Helaas is de eerste gewonde al gevallen: in Solothurn (Zwitserland) sprong een 17-jarig meisje over de reling van een brug en viel een aantal meter naar beneden.