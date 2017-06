Zakenman vliegt 4.000 koeien naar Qatar

Er dreigt een melktekort te ontstaan in Qatar. Dat komt doordat de overige Arabische landen zich hebben afgekeerd van de Golfstaat. Een zakenman wil zijn vaderland helpen en heeft daarom 4.000 melkkoeien (verdeeld over 60 vliegtuigen) laten invliegen.



Zakenman Moutaz Al Khayyat kocht kuddes melkkoeien op in AustraliŽ en in de Verenigde Staten. Dat meldt de Britse krant The Independent dinsdag 13 juni. De 4.000 dieren worden ingevlogen door Qatar Airways.



De zakenman wil zijn vaderland helpen door het land te voorzien van melk. De andere Golfstaten hebben zich van het land afgekeerd, omdat Qatar moslimextremisten financieel zou steunen. Het land is voor de voedselvoorziening grotendeels afhankelijk van de import uit buurlanden.



Qatar krijgt ook op andere manieren hulp om het dreigende voedseltekort op te lossen. Zo heeft Marokko toegezegd om vliegtuigen met voedsel naar het land te sturen.

