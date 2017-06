Opmerkelijke straf: man moet van officier van justitie fietsbanden oppompen

De politie heeft dinsdagochtend rond 04:00 uur een 22-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van het vernielen van 14 fietsen.



De man viel op vanwege zijn vreemde gedrag op het station, waarbij de politieagenten het vermoeden hadden dat de man teveel had gedronken had. De agenten hebben de man nog een tijd in de gaten gehouden waarop zij hem op het Roemer Visscherplein bij verschillende fietsen zagen neerknielen. Ook hoorden zij een sissend geluid. Al snel bleek dat de man verantwoordelijk was voor het leeg laten lopen van meerdere fietsbanden. De verdachte is hierop op heterdaad aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Na verhoor werd in overleg met de officier van justitie besloten dat de man als straf alle leeggelopen fietsbanden onder toezicht moest herstellen door ze allemaal weer op te pompen.

