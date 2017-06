Plaatst Ryanair je expres ver van je reispartner vandaan, zodat je extra betaalt voor een stoel?

Natuurlijk wil je in het vliegtuig het liefst naast je reispartner zitten. Dat was tot nu toe ook geen enkel probleem bij Ryanair. Maar de laatste maanden worden passagiers steeds vaker uit elkaar gezet als ze niet extra betalen.



Na een geslaagd charme-offensief is het nu weer tijd om geld te verdienen, zo moet Ryanair gedacht hebben. In 2014 bracht de budgetmaatschappij een aantal verbeteringen aan. Zo kreeg je ineens wel een vaste stoel toegewezen en mocht je zelfs nog een extra tasje handbagage gratis meenemen. Ineens waren veel meer mensen positief over de luchtvaartmaatschappij.



Al die tijd al kon je kiezen tussen een gratis stoeltoewijzing of extra betalen en zelf je stoel uitzoeken. In het laatste geval heb je de garantie dat je naast elkaar zit. Dat was echter tot enkele maanden geleden niet nodig, omdat Ryanair gewoon, zoals andere vliegmaatschappijen, je twee stoelen naast elkaar gaf. Dat lijkt nu veranderd.



Het regent klachten van mensen die ineens een heel eind uit elkaar worden geplaatst. Dat is nergens voor nodig en zelfs onlogisch. Er kan eigenlijk maar één reden voor zijn: Ryanair wil je dwingen om minimaal 4 euro extra te betalen voor een stoel, zodat je wel naast elkaar zit. De #*&$% Ierse budgetmaatschappij ontkent ondertussen dat het bewust beleid is en wijdt het aan de drukte in de zomermaanden.

15-06-2017 10:41:09 allone

Misschien? Maar wat is het probleem: als het een korte reis is kun je wel een uurtje apart zitten. En als het een lange reis is, kun je altijd vragen of een van je buren bereid is te ruilen, als dat belangrijk is. En als niet, dan lijkt me dat ook niet het einde van de wereld. Of je betaald wat extra idd.

Who cares?

15-06-2017 10:53:53 Sjaak

@allone : Het gaat erom dat ze je expres uit elkaar zetten. Het is gewoon een hufterstreek om extra geld uit je zakken te kloppen. Ik vlieg niet meer met ze. Punt uit.

15-06-2017 10:57:48 allone

Mij zou het niks kunnen schelen En als ik naar Ierland wil, is met Ryanair vliegen het makkelijkst, dus ik zie geen reden om niet met ze te vliegen. Amen



Laatste edit 15-06-2017 10:58 @Sjaak : Is dat bewezen dan?Mij zou het niks kunnen schelenEn als ik naar Ierland wil, is met Ryanair vliegen het makkelijkst, dus ik zie geen reden om niet met ze te vliegen. Amen

15-06-2017 11:03:35 SamuiAxe

Veel mensen voelen zich onprettig in een vliegtuig, als je dan naast je partner kunt zitten geeft dat een zekere rust. Gegarandeerd dat ze dit bij Ryanair verduiveld goed weten en er een slaatje uit willen slaan!



Vier Euro lijkt niet veel, maar vermenigvuldigd met 10.000, (ik noem maar wat), is dat toch een leuk douceurtje.... Het gaat hier om een principezaak @allone . Zo @Sjaak zegt, het zijn gewoon hufterstreken. Het gaat niet om die 4 Euro, die kan ik zelfs nog wel ophoesten, maar om het bloedzuigen dat ze nu toepassen.Veel mensen voelen zich onprettig in een vliegtuig, als je dan naast je partner kunt zitten geeft dat een zekere rust. Gegarandeerd dat ze dit bij Ryanair verduiveld goed weten en er een slaatje uit willen slaan!Vier Euro lijkt niet veel, maar vermenigvuldigd met 10.000, (ik noem maar wat), is dat toch een leuk douceurtje....

15-06-2017 11:06:54 allone

De passagier weet dat.. en kan zelf zijn keuzes maken; voor en tegen afwegen.. We zijn toch geen kleine kinderen?!



Laatste edit 15-06-2017 11:09 @SamuiAxe : ben ik met je eens.. maar vliegtuigmaatschappijen moeten net als elk ander bedrijf ook winst maken, en er zijn ook veel onkosten, en er is ook veel concurrentie.De passagier weet dat.. en kan zelf zijn keuzes maken; voor en tegen afwegen.. We zijn toch geen kleine kinderen?!

15-06-2017 11:15:23 SamuiAxe

Ik was eens bij een reisbureau om ter ere van mijn 25 jarig huwelijk een surprise-reis voor mij en mijn toenmalige echtgenote te boeken. Cuba leek mij wel wat dus na alles doorgenomen te hebben met de man van het reisbureau gaf ik hem groen licht om te boeken..



Na enkele minuten ijverig op zijn keyboard te hebben geklopt keek hij verontschuldigend op en zei dat de stoelen die hij had willen reserveren uitverkocht waren.. Maar ze hadden nog wel enkele stoelen vrij, in hetzelfde vliegtuig, met dezelfde vlucht.



Maar deze stoelen waren wel ineens een paar honderd Euro duurder!



We zijn toen maar naar Mexico gegaan..



Bandieten zijn het, allemaal, maar de een meer dan de ander @allone : Geloof me, je wordt aan alle kanten genept!Ik was eens bij een reisbureau om ter ere van mijn 25 jarig huwelijk een surprise-reis voor mij en mijn toenmalige echtgenote te boeken. Cuba leek mij wel wat dus na alles doorgenomen te hebben met de man van het reisbureau gaf ik hem groen licht om te boeken..Na enkele minuten ijverig op zijn keyboard te hebben geklopt keek hij verontschuldigend op en zei dat de stoelen die hij had willen reserveren uitverkocht waren.. Maar ze hadden nog wel enkele stoelen vrij, in hetzelfde vliegtuig, met dezelfde vlucht.Maar deze stoelen waren wel ineens een paar honderd Euro duurder!We zijn toen maar naar Mexico gegaan..Bandieten zijn het, allemaal, maar de een meer dan de ander

15-06-2017 11:15:33 venzje

Ik heb geen ervaring met Ryanair en ik ben zeker niet van plan daar iets aan te veranderen. @Sjaak : Nee hoor. Gewoon met Aer Lingus vliegen! Is nog goedkoper ook.Ik heb geen ervaring met Ryanair en ik ben zeker niet van plan daar iets aan te veranderen.

15-06-2017 11:20:59 allone

Dat hoort er bij, en het is geen 'genept worden' als je het weet..



Ik vind de trend om alles steeds goedkoper te willen ook niet goed:

Als je 3 euro betaald voor een t-shirt, terwijl en de boer, en het vervoer, en het naaien, en de verkoper, alles betaald moet worden.. krijgt iedereen dan nog te eten voor zijn werk?



Zoals ik al zei, vliegtuigmaatschappijen hebben ook grote onkosten, en moeten ook winst maken.

@Sjaak :

: Gevalletje van Quote @SamuiAxe : Gevalletje van computer says no



Laatste edit 15-06-2017 11:25 @SamuiAxe : natuurlijk, en dat weten we toch? Ik kreeg vorige week korting bij het kopen van een bril, maar moest wel voor allerlei andere dingetjes betalen.Dat hoort er bij, en het is geen 'genept worden' als je het weet..Ik vind de trend om alles steeds goedkoper te willen ook niet goed:Als je 3 euro betaald voor een t-shirt, terwijl en de boer, en het vervoer, en het naaien, en de verkoper, alles betaald moet worden.. krijgt iedereen dan nog te eten voor zijn werk?Zoals ik al zei, vliegtuigmaatschappijen hebben ook grote onkosten, en moeten ook winst maken.

15-06-2017 11:25:38 SamuiAxe

Jaah.. Ze hebben het er maar moeilijk mee



@Sjaak ,



.



Laatste edit 15-06-2017 11:28 @allone : KLM-topman Pieter Elbers heeft vorig jaar een variabele beloning van €375.000 gekregen als aanvulling op zijn basissalaris van €450.000.Jaah.. Ze hebben het er maar moeilijk mee

15-06-2017 11:26:39 allone

Maar KLM is geen Ryanair... en ik weet niet of die topmensen een maatlat zijn. @SamuiAxe : oh jaMaar KLM is geen Ryanair... en ik weet niet of die topmensen een maatlat zijn.

15-06-2017 11:38:29 SamuiAxe

Ik heb in het verleden tamelijk vaak gevlogen en je moet donders goed opletten want voor je het weet hebben ze je allerlei aanvullende 'services' aangeboden, (tegen betaling natuurlijk), die je eigenlijk niet nodig hebt.



Niet iedereen is zo bereisd als jij en ik lieverd, sommige mensen zijn 40 of 50 jaar voor ze voor het eerst in hun leven in een vliegtuig stappen, die mensen kun je zo ongeveer alles aansmeren..



Euh, topmensen? Lees dit eens en laat het even goed bezinken...



"Ryanair's Michael O'Leary has enlivened the debate on executive pay by saying that being paid 20 times more than his average employee is too little, claiming to work "50 times harder".



The outspoken chief executive of the Irish airline said his €1.2m (£1m) pay last year made him "the most underpaid and underappreciated airline boss in Europe".



Het is een al wat ouder artikel, maar het lijkt mij dat de top van Ryanair aardig boert..

@allone : Ik schreef tamelijk duidelijk dat het allemaal bandieten zijn, niet enkel Ryanair. Sommige bandieten zijn wat meer bandiet dan anderenIk heb in het verleden tamelijk vaak gevlogen en je moet donders goed opletten want voor je het weet hebben ze je allerlei aanvullende 'services' aangeboden, (tegen betaling natuurlijk), die je eigenlijk niet nodig hebt.Niet iedereen is zo bereisd als jij en ik lieverd, sommige mensen zijn 40 of 50 jaar voor ze voor het eerst in hun leven in een vliegtuig stappen, die mensen kun je zo ongeveer alles aansmeren..Euh, topmensen? Lees dit eens en laat het even goed bezinken..."Ryanair's Michael O'Leary has enlivened the debate on executive pay by saying that being paid 20 times more than his average employee is too little, claiming to work "50 times harder".The outspoken chief executive of the Irish airline said his(£1m) pay last year made him "the most underpaid and underappreciated airline boss in Europe".Het is een al wat ouder artikel, maar het lijkt mij dat de top van Ryanair aardig boert..

15-06-2017 11:46:18 allone

Het is de moderne vorm van 'survival of the fittest En ach, die verschilende 'bandieten': niets menselijks is ze vreemd @SamuiAxe : zo bereisd ben ik niet (meer) hoor. Maar wel pragmatisch: alles kost nu eenmaal geld. En als je je er heel lang en heel goed in verdiept kun je waarschijnlijk op alles sparen, maar dan heb je daar wel tijd en aandacht voor nodig.Het is de moderne vorm van 'survival of the fittestEn ach, die verschilende 'bandieten': niets menselijks is ze vreemd

15-06-2017 11:50:16 SamuiAxe

@allone : Same here, doe het wat dat aangaat de laatste jaren ook rustig aan, maar voorheen zat ik tamelijk vaak in het vliegtuig. En inderdaad, als je ervaring hebt kun je nog steeds redelijk voordelig reizen, maar het opbouwen van die ervaring kost vaak klauwen vol geld

15-06-2017 11:54:02 allone

@SamuiAxe :

Als je echt veel reist / moet reizen dan leer je idd. En krijg je ook voordeelaanbiedingen. Een vriendin van mij komt uit Australie, maar moet regelmatig naar Europa en Amerika reizen.. Ze weet beter hoe het te doen, hoe het zo goedkoop mogelijk te doen, hoe er voordeel uit te halen, dan de meeste reisburo's Als je echt veel reist / moet reizen dan leer je idd. En krijg je ook voordeelaanbiedingen. Een vriendin van mij komt uit Australie, maar moet regelmatig naar Europa en Amerika reizen.. Ze weet beter hoe het te doen, hoe het zo goedkoop mogelijk te doen, hoe er voordeel uit te halen, dan de meeste reisburo's

15-06-2017 11:58:41 SamuiAxe

@allone : Klopt! Na mijn Mexico avontuur ben ik ook begonnen om mijn vluchten zelf online te boeken, zeker als je flexibel in je datums bent kun je aardig wat besparen. Maar zo gezegd, je dient wel een beetje ervaring te hebben.

15-06-2017 12:01:39 allone

Dus vier ik maar thuis mijn vakantie @SamuiAxe : ... die ik zelf dus niet hebDus vier ik maar thuis mijn vakantie

15-06-2017 12:07:01 venzje

@SamuiAxe :

sommige mensen zijn 40 of 50 jaar voor ze voor het eerst in hun leven in een vliegtuig stappen Quotesommige mensen zijn 40 of 50 jaar voor ze voor het eerst in hun leven in een vliegtuig stappen Ik. Quote:

die mensen kun je zo ongeveer alles aansmeren.. Nou... nee dus. Wat heeft leeftijd daar nou mee te maken?

Ik zie een vliegtuig voor wat het is: een vliegende bus, met hooguit wat ingewikkelder bushaltes. En in een rijdende bus laat ik me ook niks aansmeren. Ik.Nou... nee dus. Wat heeft leeftijd daar nou mee te maken?Ik zie een vliegtuig voor wat het is: een vliegende bus, met hooguit wat ingewikkelder bushaltes. En in een rijdende bus laat ik me ook niks aansmeren.

15-06-2017 12:54:31 SamuiAxe

Daarmee zeg ik heus niet dat de andere mensen dom zijn, echt niet, maar het boeken van een reis vergt toch echt wel iets meer inzicht m.b.t. prijzen en services dan een bus nemen..



Ik kan mij zeer goed voorstellen dat velen zich laten leiden door de al dan niet goede adviezen van een reisagent. @venzje : Ben jij representatief voor de gemiddelde Nederlandse bevolking? Niet om je stroop op de mond te smeren, maar ik heb zo'n vermoeden dat jij daar iets bovenuit steekt.Daarmee zeg ik heus niet dat de andere mensen dom zijn, echt niet, maar het boeken van een reis vergt toch echt wel iets meer inzicht m.b.t. prijzen en services dan een bus nemen..Ik kan mij zeer goed voorstellen dat velen zich laten leiden door de al dan niet goede adviezen van een reisagent.

15-06-2017 12:59:30 venzje

@SamuiAxe : Tja, je kunt best gelijk hebben. Ondanks mijn leeftijd heb ik nog geen enkele ervaring met reisagenten en het zou me niks verbazen als ik op dat gebied maagdelijk sterf.

15-06-2017 13:21:03 allone

@SamuiAxe : @venzje : .. en goede ervaring met computers/internet is ook nodig .. en goede ervaring met computers/internet is ook nodig

