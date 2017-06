Optische illusie: zonder te trainen toch je spieren versterken

Het blijft een raadselachtig fenomeen: als je je rechterarm traint, worden ook de spieren in je linkerarm sterker. Wie daarbij een spiegel gebruikt, vergroot dat effect nog, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.



Of het nu zo is dat de hersenhelft van de kant die je traint impulsen doorgeeft aan de andere hersenhelft of dat de impulsen tegelijkertijd beide hersenhelften bereiken, is onduidelijk, maar hoe dan ook worden de spieren van de niet getrainde kant gemiddeld 8 procent sterker, concludeerden Australische onderzoekers in Journal of Applied Physiology al eerder na een uitgebreide meta-analyse.



Promovendus in de bewegingswetenschappen Tjerk Zult bedacht een trucje om dat effect te versterken. Hij liet 24 proefpersonen krachttraining doen met hun rechterarm terwijl een spiegel de illusie gaf dat de linkerarm meedeed. Na drie weken bleek dat de krachttoename in de linkerarm 13 procent hoger was bij proefpersonen, die een spiegel gebruikten. “Dat effect is best aanzienlijk, maar of het klinisch relevant is, moet vervolgonderzoek uitwijzen,” zegt Zult in de Volkskrant.

Reacties

15-06-2017 10:48:54 AndreJanssen

Actief lid

WMRindex: 87

OTindex: 1

Zou het niet zo zijn dat als je je ene arm op kracht traint, je heel onbewust (of misschien omdat je hersenen toch en connectie leggen tussen links en rechts) je ook wat kracht zet op je andere arm. probeer maar eens bewust iets zwaars op te tillen met je rechterarm (of links, als je linkshandig bent) en dan je andere arm volledig te ontspannen. Dat gaat je never nooit lukken. Misschien voel je deze spanning niet, maar als je kracht zou kunnen meten, dan komt er echt wel ook spanning op je andere armspieren te staan. En dus train je zo onbewust ook je andere arm



Voor de duidelijkheid, dit zit ik gewoon met mijn boerenverstand te bedenken hoor. Misschien klets ik wel een beetje uit mijn nek.



Maar zo zijn er wel vaker dure studies verricht met uitkomsten die een normaal mens met een beetje gezond nadenken ook zou kunnen bedenken.



Laatste edit 15-06-2017 10:50

15-06-2017 10:56:09 allone

Stamgast



WMRindex: 28.138

OTindex: 57.893

Quote:

Wie daarbij een spiegel gebruikt, vergroot dat effect nog Deze promovendus zou eens moeten onderzoeken of ik ook sterkere spieren krijg als ik iemand anders zie trainen @AndreJanssen : als je bewegingswetenschappen studeert moet je natuurlijk op iets met bewegen promoverenDeze promovendus zou eens moeten onderzoeken of ik ook sterkere spieren krijg als ik iemand anders zie trainen

