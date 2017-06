Nu ook: bloemkool uit de muur

De 24-uurseconomie, met consumenten die nergens meer op willen wachten, heeft ook het platteland bereikt. De boerenautomaat biedt uitkomst: bloemkolen

Ik vind het vooral slim. En het werkt beter dan geld op een schoteltje leggen, want dat kan tegenwoordig niet meer. Hoewel je dat in de polder nog wel tegenkomt.

Maar bloemkolen uit de automaat, best apart wel.Ben benieuwd of je ook je lege flessen er kan inleveren.

13-06-2017 19:37:18

Idd, hier in het dorp is een automaat-inclusief-koelkast waar je verse kersen / aardbeien kan kopen. Best wel handig, want je kunt ze halen wanneer je wilt, en de boer is ook vrij om te doen wat hij moet doen.



Maar brood en groenten (kaas?) was ik nog niet tegengekomen.

Binnenkort 'automatische' supermarkt?