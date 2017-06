Een piepkleine snackbar verhindert al 17 jaar dat hamburgerketen Wendys restaurants kan openen in Benelux

Het is een verhaal van David tegen Goliath: een kleine snackbar in Zeeland steekt de Amerikaanse multinational Wendy's al 17 jaar stokken in de wi

Reacties

13-06-2017

Er was ooit ook zoiets over een pizzeria die Arena heette/wilde heten net als de (nu) Johan-Cruijff-Arena Tja, jammer voor Goliath.. maar kan die voor de Benelux geen andere naam gebruiken? Dat lijkt me eenvoudiger en goedkoper dan al die rechtszakenEr was ooit ook zoiets over een pizzeria die Arena heette/wilde heten net als de (nu) Johan-Cruijff-Arena

