Samsung-medewerker steelt voor 630.000 euro aan telefoons

De man had de telefoons tussen december 2014 en november 2016 gestolen bij Samsungs fabriek in het Zuid-Koreaanse Suwon, meldt The Investor. De Samsung-medewerker, die Lee heet, verkocht zijn buit door aan een tweedehands telefoonverkoper voor 800 miljoen won (630.000 euro).



Lee ging in 2010 aan de slag bij Samsung, toen het bedrijf banen aanbood voor mensen met een handicap. Omdat hij in een rolstoel zat, hoefde Lee - in tegenstelling tot de andere werknemers van het bedrijf - niet door de veiligheidsscanner.



Samsung deed in december vorig jaar aangifte van de diefstal toen toestellen die niet bedoeld waren voor de verkoop, werden aangetroffen in Vietnam. Volgens de politie heeft Lee het geld gebruikt om zijn gokschulden van 900 miljoen won af te betalen.

Reacties

08-06-2017 13:27:49 venzje

Oudgediende



Die heeft een respectabel bedrag vergokt! (En daar niks van geleerd.)

