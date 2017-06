Obama droeg acht jaar lang dezelfde smoking. En niemand had het door

De kledingstijl van Barack Obama werd alom geprezen. Mensen die er verstand van hebben, noemden hem zelfs de best geklede president sinds John F. Kennedy. En daar hoefde de voormalige Amerikaanse president bijzonder weinig moeite voor te doen.Michelle Obama legde tijdens Apple’s Worldwide Developers Conference uit dat haar man acht jaar lang hetzelfde pak droeg. “Het maakt niet uit wat we doen, hij heeft altijd diezelfde smoking aan.”Niemand die het opmerkte, terwijl de kleding van Michelle onder een vergrootglas werd gelegd. “Mensen maken foto’s van de schoenen die ik draag, de kettingen, armbanden – maar niemand die doorhad dat hij voor acht volle jaren precies dezelfde smoking en dezelfde schoenen droeg. En hij was er nog trots op ook.”