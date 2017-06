Vermiste-mensen-koor heeft resultaat

Natalie Putt (17) werd 14 jaar geleden als vermist opgegeven, nadat ze op een middag boodschappen was gaan doen, en niet meer terug kwam.Een foto van Natalie werd afgelopen weekend getoond tijdens een optreden van het 'Missing People Choir' in de Britse talentenjacht Britain's Got Talent. Het koor - waarbij familieleden zingen van mensen die vermist zijn - laat tijdens zijn optredens foto's zien van mensen die spoorloos verdwenen in de hoop dat iemand toch nog met nieuwe informatie zou komen.Nu heeft de politie inderdaad een mysterieus telefoontje gekregen dat "cruciale informatie" zou bevatten, en is met nieuw onderzoek gestart.