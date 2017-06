Politie helpt gestrande gala-gangers: Met sirene en zwaailicht

Een niet onbelangrijk onderdeel van het eindexamengala is het vervoer. Flink balen dus als die leuke oldtimer cabrio waarin je aan zou komen er een paar straten te vroeg de brui aan geeft. Gelukkig is er altijd nog de politie.En die snelde gisteren in Veenendaal te hulp toen Lisa (16) en Eline (16) strandden op weg naar hun gala. Bij wijze van uitzondering vervoerden twee agenten de meisjes naar de locatie van het feest.De cabrio is van een neef en goede vriend van Truus, de moeder van Lisa. "Hij was er nog apart mee naar de garage geweest. Ze stappen in, rijden richting het centrum van Veenendaal, en op een gegeven moment valt de motor uit en start 'ie niet meer", zegt Truus.En dat was wel balen, want het was zeker nog 10 minuten lopen naar de locatie van het gala. "We dachten eerst dat we zouden worden gesleept", zegt Lisa. "Maar toen zagen we twee agenten lopen."Die aarzelden geen moment en riepen collega's op met een auto. "De meiden zagen er zo mooi uit, daar lag het natuurlijk aan", grapt Truus.Met zwaailichten Ún sirene werden Lisa en Eline vervolgens alsnog voor de deur van het gala afgeleverd. "Daar vroegen we om en toen zeiden ze dat ze het zelf ook al van plan waren."Het leverde de meiden de nodige aandacht op. Gisteravond van schoolgenoten - 'hoe hebben jullie dat geregeld?' - vandaag van radio, kranten en websites. Lisa: "Heel opvallend en leuk!"