Mensen zitten vast in brandend gebouw, maar dan komt deze pientere trucker aangereden!

Op onderstaande beelden zien we hoe enkele mensen proberen te ontsnappen uit een brandend gebouw. Maar dat gaat aanvankelijk helemaal niet goed...Tot er een truck, met in z'n laadbak een paar ton erwtenplanten, aangereden komt! Wat er verder gebeurt, zie je dadelijk. Maar we mogen wel stellen dat er heel wat van deze mensen hun leven te danken hebben aan de heldhaftige Ún pientere chauffeur!