Vrouw spoorde gewelddadige asielzoeker die haar aanrandde zelf op via gestolen telefoon

Een 28-jarige vrouw uit Hoorn heeft een Somalische asielzoeker die ervan wordt verdacht haar op gewelddadige wijze te hebben aangerand zelf met een list opgespoord. Een week na de nachtelijke aanval op de vrouw kon ze de politie al vertellen waar haar belager woonde, dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf.



De had haar telefoon gestolen, maar via find my iPhone was te zien waar die zich bevond. De belaagde jonge vrouw geeft de informatie door aan de politie. De man wordt echter niet opgepakt. Dat leidt tot onbegrip bij moeder en dochter, maar ze speuren verder.



De man bleek bovendien op chatsite Badoo met haar profiel actief te zijn. Moeder en dochter komen door het gechat achter het Facebookprofiel van de man en verzamelen meer informatie. Aan de krant tonen ze gegevens van zijn profiel. Er verschijnen op het scherm “gewelddadige foto’s, filmpjes van IS-strijders en de Libische oud-leider Kadaffi”.



Toen de vrouw uit Hoorn zich in december voordeed als een andere vrijgezelle vrouw, hapte de Somaliër toe en stuurde haar een selfie. De Hoornse herkende haar aanvaller meteen.



Na wederom de politie te hebben benaderd, werd de man in februari opgepakt. Zijn DNA matchte het DNA dat eerder werd veiliggesteld naar de gewelddadige aanval. Mohammed M. [28] zit inmiddels vast en staat vrijdag voor de rechter. De familie hoopt dat de man alsnog uitgezet kan worden. Criminele asielzoekers zorgen er voor dat er geen draagvlak is voor immigranten, zo geven zij aan.

Een flinke douw geven en dan linea recta terug naar zijn eigen land sturen! Wordt je echt in je eigen land gezocht wegens het een of ander? Pech gehad! Dan had je je klauwen thuis en je lul in je broek moeten houden! Wegwezen stuk vullis!!



