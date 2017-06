60.000 euro spaargeld gestolen uit kruipruimte hoogbejaarde vrouw

Een 95-jarige vrouw uit het Gelderse Doornenburg is bestolen van haar spaargeld. Iemand heeft de 60.000 euro gepikt die ze had verstopt in de kruipruimte onder haar woning. De vrouw heeft geen idee wie er achter de diefstal zit. Bovendien zijn er geen sporen van braak aangetroffen.



Bets Hoogveld had jaren gespaard en het geld stond veilig op een spaarrekening, totdat haar kinderen op een dag besloten om het van de bank te halen. Hun moeder ontving nauwelijks rente, maar betaalde wel een hoop belasting over het spaargeld. Achteraf bezien is dat een onverstandig besluit. Het geld is weg.



"Ik kan er niet van slapen", vertelt Hoogveld aan Omroep Gelderland. "En ik ben zenuwachtig. Ik ben de hele tijd aan het denken: wie kan dat nou gedaan hebben?" Haar zoon Toon zegt dat niemand wist dat het geld er lag. "Alleen m'n broers en zussen, maar het geld is wel verdwenen."



De bestolen vrouw hoopt dat ze het geld nog terugkrijgt, vertelt ze Omroep Gelderland. "Ik zou graag duizend euro beloning willen geven voor de gouden tip."

Reacties

08-06-2017 19:54:46 Grouse

Senior lid

Toch maar eens de kinderen ondervragen.



08-06-2017 20:00:26 Sjaak

Moderator



@Grouse : Ik denk ook dat iemand zich een voorschot op de erfenis heeft toebedeeld.

