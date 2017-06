Duitse buspassagier in elkaar geslagen omdat hij staarde naar een hongerige ramadandeelnemer

Een passagier uit bus 146 in het Duitse Essen is in elkaar geslagen met onder andere een noodhamer omdat hij tijdens de busrit te lang had ‘gestaard’ naar een medepassagier. Die medepassagier verklaarde ‘psychisch beperkt’ te zijn vanwege zijn honger tijdens de ramadan, meldt RP-Online.



De passagier (27) werd samen met de ramadan houdende agressieveling (37) door hulpdiensten gewond aangetroffen op het busstation.



De aanvaller is eveneens gewond geraakt omdat het slachtoffer zich had verdedigd.



Dat er met een noodhamer zou zijn geslagen, ontkent de hongerige meppende moslim.

