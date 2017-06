Krachtpatsers zetten foutparkeerders (soms letterlijk) op hun plaats

Het zou zo maar even kunnen. Want als deze 'parkeerwachters' door de straten zouden patrouilleren, dan durven we betwijfelen of vele automobilisten hun voertuig nog op een ongeoorloofde manier zouden parkeren!YouTube-kanaal 'Stop a Douchebag' maakt er een sport van om foutparkeerders een dikke vette sticker op hun voorruit te geven. Maar deze keer besluiten ze het anders aan te pakken. Eenmalig schakelen ze de hulp in van de stevige mannen van 'BodyMania'.Een handvol bodybuilders loopt door de straten van Moskou, op zoek naar foutparkeerders. En daar blijkt ginds geen gebrek aan te zijn. Even vriendelijk vragen om zich te verplaatsen, blijkt vaak voldoende. Maar soms moeten ze toch even hun spierballen gebruiken... Mooi zo!