Wauw: zo slim zijn olifanten

Dat het geen domme dieren zijn, wisten we al! Maar dat ze ook probleemoplossend kunnen nadenken en samenwerken om een taak tot een goed einde te brengen? Dat zagen we nog niet te vaak op beeld.In een uitzending van BBC Earth wordt getest of olifanten zouden samenwerken om aan eten te geraken. Er wordt een opstelling gemaakt waarbij twee olifanten samen aan hun kant van een touw moeten trekken om zo het voedsel dichterbij te krijgen.Na amper drie pogingen weten de dieren het 'raadsel' op te lossen! En nadien onthouden ze ook dat ze op hun partner moeten wachten omdat ze diens hulp nodig hebben. Straf om te zien allemaal!