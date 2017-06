Kameel vrijgezellenfeest van straat gehaald: begeleider werd gezocht door politie

De politie heeft vrijdagavond opgetreden tegen het vrijgezellenfeest dat voor de gelegenheid een kameel had meegenomen naar de Wallen. Het beest is van straat gehaald. De begeleider van de kameel werd namelijk gezocht door de politie.

Voor welk vergrijp hij precies gesignaleerd stond, is niet bekend. Er stond nog een boetebedrag open. Het feest voor de kameel is in ieder geval over. De politie heeft het beest 'in zorg' genomen, zoals dat heet.



AT5 kreeg rond 20.30 uur een foto van de kameel toegestuurd. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Dierenwelzijn) sprak van dierenmishandeling. 'Dit is echt ongein', schreef hij op Twitter. Als het nog niet verboden is, moet het wel snel verboden worden."



Tiers Bakker (SP) heeft aangekondigd raadsvragen te gaan stellen. Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) gaat zo snel mogelijk aangifte doen van mishandeling.

Reacties

05-06-2017 13:24:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.366

OTindex: 7.787

S Hier enkele reacties op de website van RTV NH:



Alexander Alexx

Wat een kromme land kameel dierenmishandeling politie op paard wat is dat dan en de politie honden die zogenaamd worden opgeleid met stroom schoks is geen dieren mishandeling heb met politie honden gewerkt als honden geleider maar kon het niet meer aan ontzag genomen hond ging blaffen waarna hond een schok krijgt van me chef vroeg waarom zo zegt ie tegen me moet zo anders luisteren ze niet blaffen schok geven daarna ging hond huilen elke keer tot ie het door had zielig voor dat honden en de rest van die honden wat is dat dan het is gewoon wat zei willen goed of fout kromme land leven we achterlijke politiek hierSonja Van de Meij

in de Sahara zitten er ook mensen op een kameel.

zoek een leven johnas



Jan van der Vliet

Aangifte doen bij een instantie welke dieren (honden en paarden) inzet om mensen van hun lijf te houden! Die krijgen wel ff meer te verduren als deze kameel. Wereldvreemde mensen!



Christa Vrasdonk · Hogeschool van Alkmaar

Ik snap niet helemaal waarom met een paard door de stad rijden geen dierenmishandeling is, en dit wel.....



Omainge Posch · Postbesteller bij Wnk post

inderdaad. kamelen worden ook al sinds mensenheugenis als last- en rijdieren gebruikt...

zolang de mest maar wordt opgeruimd zie ik er geen probleem in.

Martine Bonnema

Ezeltjes, honden, noem maar op, kan dat wel allemaal?



Peter Blokker · Nieuw-Amsterdam

omdat kamelen wel behoefte hebben om naar de hoeren te gaan, en paarden niet



De Paus, Vaticaanstad:

Ik zie op het plaatje een kameel waarop een man zit en die wordt meegevoerd aan een koord door een man die voorop loopt. Het ontgaat mij waarom er hier sprake zou zijn van dierenkwelling. Als je zo redeneert wordt ieder dier dat als lastdier wordt gebruikt al dadelijk een geval van dierenmishandeling. Ik zie ook geen enkele reactie waaruit naar voren komt dat de politici Ivens en Bakker het bij het rechte eind zouden hebben.





05-06-2017 13:28:14 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.110

OTindex: 26.990

wie openstaande boetes heeft of door de overheid wordt gezocht, die moet niet te veel opvallen, en als je met een kameel over de Wallen trekt, dan val je op

