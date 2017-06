Man rijdt 130 in 30-kilometerzone in Steenbergen

Een 18-jarige man is vrijdagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard door Steenbergen reed. Hij ging 130 kilometer per uur op een plek waar hij 30 mocht. Na zijn aanhouding bleek dat hij hard- en softdrugs bij zich had.



Rond middernacht trok de automobilist de aandacht van een motoragent omdat hij 120 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan. Hij negeerde een stopteken van de politie. Daarna reed hij met hoge snelheid een 30-kilometerzone in. Even later ging hij boven op de rem staan en rende hij een voetgangersgebied in.



De bestuurder verstopte zich eerst tussen twee geparkeerde auto's en daarna zette hij het opnieuw op een lopen. Uiteindelijk hield de politie hem aan, meldt Omroep Brabant.

