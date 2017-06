Prijsvraag voor Maleisische jongeren: maak anti-homo-filmpje en win 1000 dollar

Kijk, dat is nog eens jongerenmarketing. De Maleisische overheid looft duizend dollar uit aan de persoon tussen de 13 en de 24 jaar die het beste anti-homofilmpje maakt. Dit om de jeugd te behoeden voor de ‘seksuele verwarring’ die homoseksualiteit nou eenmaal is.



In Maleisië is homo vanzelfsprekend verboden en derhalve valt deze prijsvraag ook onder het kopje ‘gezondheidszorg.’ Dus, ben jij of ken jij een Maleisiër tussen de 13 en 24 jaar, die beelden monteert met een betonschaar en wel duizend piek kan gebruiken, aarzel dan niet en ga vloggen!

Reacties

04-06-2017 22:21:43 merlinswit

ik vond als hetero de pubertijd zowiezo al verwarrend.

05-06-2017 02:21:35 SamuiAxe

Pedofilie daarentegen wordt dan weer wel vaak geaccepteerd... Kindhuwelijken zijn in vele islamitische landen acceptabel, evenals het jezelf seksueel bevredigen door dieren seksueel te misbruiken.



Maar op homofilie staat in menig islamitisch land een forse straf, van geselen en celstraf tot de doodstraf.



We leven in een rare wereld mensen Niet zo vreemd, zover ik weet is homoseksualiteit in elk islamitisch land verboden, hoewel het ene land strenger straft dan de ander.Pedofilie daarentegen wordt dan weer wel vaak geaccepteerd... Kindhuwelijken zijn in vele islamitische landen acceptabel, evenals het jezelf seksueel bevredigen door dieren seksueel te misbruiken.Maar op homofilie staat in menig islamitisch land een forse straf, van geselen en celstraf tot de doodstraf.We leven in een rare wereld mensen

