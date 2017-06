Artsen waarschuwen: smeer geen gemalen wespennest op je vagina

Er zijn vrouwen die hun vagina willen verjongen. Dan zijn er ook nog die dat denken te bereiken door er gemalen wespennest op te smeren. Voor die vrouwen is deze waarschuwing van artsen: doe het niet.



De nesten ontstaan doordat galwespen hun eitjes leggen in eikenbomen. De bomen vormen daardoor harde bolletjes vol larven, gallen genoemd. Aan het eind van de zomer kruipt de galwesp door een gaatje uit de gal. Die kan daarna aan de boom blijven zitten.



Eenmaal gemalen zouden deze wespennesten helpen om je vagina strakker te maken en ongewenste geurtjes te laten verdwijnen. Artsen waarschuwen nu dat deze ‘natuurlijke behandeling’ én niet werkt én gevaarlijk is. De behandeling kan voor pijn bij het vrijen zorgen en verhoogt het risico op HIV-besmetting.



De Canadese gynaecoloog Jen Gunter waarschuwt: “Dit is een tip van een professional: als iets branderig aanvoelt wanneer je het op je vagina doet, dan is het over het algemeen niet goed voor je vagina.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: