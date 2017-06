Leraren ROC Zadkine hielpen leerlingen bij fraude met mbo-tentamens

Docenten van de opleiding logistiek van het ROC Zadkine in Rotterdam hebben actief meegewerkt aan fraude met tentamens. Ook is gesjoemeld met de aanwezigheidsregistratie van leerlingen. Twee docenten en een teamleider zijn geschorst. Tientallen tentamens zijn ongeldig verklaard. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroep Rijnmond en de NOS.



Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat docenten van de mbo-school hardnekkige spijbelaars thuis benaderden om toch tentamens af te leggen. Deze studenten van de twee jaar durende opleiding kregen van de docenten de vragen én de antwoorden van de toetsen.



Volgens bronnen die Rijnmond en de NOS hebben gesproken, waren er vorig jaar al signalen dat het mis was bij de opleiding logistiek. De Onderwijsinspectie zegt dit nog niet eerder te hebben meegemaakt.

Reacties

04-06-2017 14:55:02 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.510

OTindex: 2.889

Helaas voor de andere leerlingen daar, die wel hard gewerkt hebben. Hun diploma is nu niets meer waard, want wie kan garanderen dat zij niet "geholpen" zijn.



Waardeloze actie van de docenten. Luiaards en nuttelozen van een diploma voorzien om een hoger slagingspercentage te krijgen. Zodoende meer geld voor de school genereren. maar de toekomst van vele anderen benadelen!!! Hopeljjk mogen die docenten en teamleider nooit meer voor de klas staan.

