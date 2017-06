Robin (7) vindt een roze sprinkhaan in de tuin

Geen spreekwoordelijke roze olifant, maar een echte roze sprinkhaan vond Robin van Gemert (7) vrijdagmorgen in zijn tuin in Nijmegen. Moeder Hellen dacht eerst nog dat hij een grapje maakte toen haar zoon riep dat ze moest komen kijken.,,Mijn zoon Robin (7) is helemaal gek van insecten. En net vindt hij in onze tuin een roze sprinkhaan’’, vertelt moeder Hellen lachend. Ze waren in hun tuin in de wijk Hatert onkruid aan het wieden toen Robin het beestje zag zitten. ,,Gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal een mobieltje in de buurt. Zo konden we meteen foto's maken.’’Het insect in de tuin van Van Gemert heeft waarschijnlijk een genetische afwijking, ook wel 'erythrisme' (roodverkleuring) genoemd. Ook het eten van roodachtig voedsel kan de oorzaak van de roze kleur zijn. Het komt maar heel zelden voor.Helaas voor de sprinkhaan is zijn afwijking niet bepaald een pré. De kleur valt namelijk niet alleen ons mensen op, maar ook zijn natuurlijke vijanden.,,De sprinkhaan heeft er best nog een tijdje gezeten. Robin wilde 'm in een potje stoppen, maar dat vond ik zielig dus dat hebben we niet gedaan’’, aldus moeder Hellen. Omdat ze niet begrepen wat ze zagen, kropen ze gelijk achter de computer om 'roze sprinkhaan' te googelen. ,,Toen zagen we dat het wel vaker voorkomt.''