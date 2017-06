Foutje op Belgisch examen: het antwoord is 20 keer A

Met grote verbazing hebben de rechtenstudenten aan de Universiteit Gent in BelgiŽ vorige week hun examen politicologie afgelegd. Bij de meerkeuzevragen was het juiste antwoord wel erg vaak optie A. Of liever: het was Šltijd A.



Professor Carl Devos geeft toe dat er iets misgelopen is. Dat zit zo. Om fraude te voorkomen, krijgt elke student de vragen normaal in een andere volgorde. Ook de antwoorden worden door elkaar geklutst. ,,Maar een medewerker is vergeten om iets aan te vinken in het informaticasysteem, waardoor de antwoordmogelijkheden niťt gemixt werden. Sommige studenten hadden dat door en stevenen af op een uitstekende score."



Al bestond de helft van het examen wel uit open vragen.

Reacties

03-06-2017 18:20:48 Emmo

Stamgast



En niemand kwam op het idee om vooraf de boel even te controleren?



Sommigen hebben welhaast een goddelijk vertrouwen in computer-algoritmes. Ze vergeten alleen dat een computer net zo slim is als degene die op de knoppen drukt. In dit geval: niet zo erg.

