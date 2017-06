Geen schadevergoeding voor Postcodeloterij-pechvogel

De Nationale Postcodeloterij hoeft Kamal Maihouane geen schadevergoeding te betalen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende geld op hun bankrekening om mee te kunnen spelen. Dat heeft de rechtbank woensdagmorgen bepaald.



De man krijgt nu niet alleen geen prijs. Hij wordt ook nog veroordeeld tot betaling van de proceskosten van 10.325 euro.



Kamal eiste 2 miljoen euro schadevergoeding van de Nationale Postcodeloterij, nadat bleek dat hij niet had meegedaan aan de trekking waarin juist zijn straat in de prijzen was gevallen.



De Sittardenaar speelde maandelijks automatisch met 4 loten mee, maar had in de bewuste maand te weinig saldo op zijn rekening staan. De Postcodeloterij kon daarom het geld voor de vier loten niet van zijn bankrekening afschrijven. En dus speelde de man die maand niet mee.



Maihouane stelde dat hij wel voldoende saldo had voor twee (in plaats van vier) loten en dat de Postcodeloterij het geld daarvoor had moeten afschrijven. Als dat was gebeurd, zou hij naar eigen zeggen 1 miljoen euro per lot hebben gewonnen.



De rechter oordeelt anders: omdat de deelnemer had ingelegd met vier loten, hoefde de Postcodeloterij niet na te gaan of incasso van twee loten wel mogelijk was. Het is de verplichting en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening om de incasso te kunnen uitvoeren.

Reacties

03-06-2017 16:22:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.671

OTindex: 14.642

Bij de titel: Mijnheer is geen pechvogel, maar had zijn zaakjes niet op orde. Was ditzelfde gebeurd met een achterstallige betaling of een boete, dan had mijnheer een incassobureau op zijn dak gehad of een boete mogen betalen wegens een te late betaling.



Voor je betalingen ben je zelf verantwoordelijk.



Automatisch betalen is héél makkelijk, maar je moet er wel de kop bijhouden.

03-06-2017 18:10:28 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.361

OTindex: 7.775

S Ik kan mij de teleurstelling van de man wel voorstellen, maar hij had inderdaad niet het gelijk aan zijn zijde. Dat neemt niet weg dat automatische incasso's vaak grote problemen opleveren. Een automatische incasso kan ook mislukken als je wel voldoende saldo op je rekening hebt, door een technisch probleem. Je krijgt dan meteen het stempel wanbetaler op je voorhoofd gedrukt. Een bekend voorbeeld is de aanslag lokale belastingen. Die kun je in tien maandelijkse termijnen betalen, maar dan moet je wel kiezen voor automatische incasso. Maar als er dan een keertje net even te weinig geld op je rekening staat, gaat de incasso niet door. En zonder enige verdere waarschuwing staat dan de belastingdeurwaarder voor je deur, want de resterende schuld is dan dadelijk opvorderbaar plus de nodige verhogingen.

De enige mensen bij wie de automatische incasso's altijd goed gaan zijn de eenzame mensen die al tien jaar dood in hun huis liggen. Ja, die doen geen boodschappen meer, die gaan nooit meer op vakantie etc. etc. De AOW komt keurig elke maand binnen en omdat ze verder weinig uitgaven hebben gaan gas en licht, telefoon en belastingen keurig automatisch van hun rekening af.

03-06-2017 23:33:31 Realiste

Liggen dood in huis de incasso,s gaan door. De stelling ieder nadeel heeft zijn voordeel is hier duidelijk van toepassing.

04-06-2017 00:16:18 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 59.066

OTindex: 26.987

door die proceskosten kun je niet eens zeggen dat hij het geld van die loten nog heeft....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: