Raadselachtige tweet van Trump over #covfefe maakt iedereen gek

Covfefe: het wordt waarschijnlijk het woord van de dag. Of van het jaar? Donald Trump plaatste vannacht een tweet die eindigde op het onbekende, niet-bestaande en raadselachtige woord en het houdt de gemoederen op sociale media nogal bezig. "Despite the constant negative press covfefe", twitterde de Amerikaanse president.



"Covfefe? Is dit een dronken tweet?", "is Trump tijdens het twitteren in slaap gevallen?", vragen mensen op sociale media zich af.



Hij twitterde het bericht om 02.00 uur Amerikaanse tijd. Een paar uur later was het bericht al 105.000 keer geliket en 84.000 keer gedeeld. De tweet is inmiddels verwijderd.

Reacties

02-06-2017 14:21:49 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.649

OTindex: 14.618

Quote:

maakt iedereen gek Niet verder vertellen, hoor, maar volgens mij ís iedereen al gek Niet verder vertellen, hoor, maar volgens mij ís iedereen al gek

02-06-2017 14:25:40 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.015

OTindex: 568

Gezien de zinsopbouw vermoed ik dat hij 'coverage' wilde schrijven, denkelijk begon zijn slaappilletje te werken

02-06-2017 15:02:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.405

OTindex: 2.477

Gezien zijn talent voor het geheimhouden van 'top secret' informatie zou het wel eens de lanceercode voor de nucleaire raketten kunnen zijn.

02-06-2017 15:23:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.649

OTindex: 14.618

@venzje : Als niemand weet dat het de codes zijn, dan zijn ze nog steeds geheim

02-06-2017 17:47:50 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.413

OTindex: 139

S De grappen op twitter waren niet uit de lucht te covfefe

02-06-2017 17:52:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.649

OTindex: 14.618

@HHWB : Ik wordt ook wel eens te kakken gezet hier als ik een ietwat storende fout maak. Overkomt iedereen wel eens.

02-06-2017 18:12:19 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.413

OTindex: 139

S @Emmo : Nee hoor, jij bent perfect... en als iemand anders wat anders beweert, dan ben jij voor mij perfect...

