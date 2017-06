Grote problemen met navigatie-apparatuur politievoertuigen

De politie heeft in het hele land nog steeds grote problemen met de navigatie-apparatuur in politieauto's. De navigatie valt uit, contact met de meldkamer is niet mogelijk. Voertuigen kunnen de weg niet op, teams twisten om het gebruik van auto's en motoren die nog wel functioneren.



Dat schrijft de chef van de Amsterdamse eenheid Pieter-Jaap Aalbersberg in een brandbrief aan de landelijke politietop, waaruit het AD citeert. Ook de voorzitter van de OR van de Amsterdamse politie heeft de brief getekend, schrijft de krant.



Oorzaak van de problemen is het systeem dat is ingebouwd in alle politievoertuigen en waarmee navigatiegegevens worden doorgegeven en informatie wordt uitgewisseld. De meldkamer stuurt via dit plaatsbepalingssysteem (PBS) berichten naar politievoertuigen.



"In toenemende mate wordt de uitvoering van de politietaak gehinderd door niet goed werkende PBS-systemen. Uit alle teams komen klachten over de werking. Er is sprake van verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit", staat in de brief.



Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen hierdoor onbruikbaar zijn. Agenten zouden hun eigen smartphone gebruiken om de weg te vinden of de meldkamer te bereiken.



De centrale ondernemingsraad maakt zich zorgen over de veiligheid van agenten en burgers. "Als de politie hierdoor de aanrijtijden niet haalt, is dat zeer ernstig."



De problemen spelen al langer; vorig jaar zei de korpsleiding nog dat de problemen met het PBS begin dit jaar zouden zijn opgelost. Ook nu zegt de politietop de moeilijkheden zo snel mogelijk te willen oplossen.

