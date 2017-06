Krokodillen-alarm in natuurgebied bij Maasdam

De gemeente Binnenmaas heeft woensdag een waarschuwing doen uitgaan vanwege de mogelijkheid dat er zich krokodillen in het natuurgebied kunnen bevinden ten westen van Kuipersveer.



'Er is naar aanleiding van een melding bij de politie in de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van twee bijzondere reptielen, krokodilachtigen, in het buitendijkse gebied ten westen van Kuipersveer', aldus de gemeente.



Op verzoek van de politie heeft de gemeente Binnenmaas het gebied tijdelijk afgezet met hekken. Er zijn na onderzoek geen sporen van de aanwezigheid van krokodilachtigen aangetroffen.



Vrijdagavond 26 mei werd bij de politie melding gemaakt van twee bijzondere reptielen, die gezien zouden zijn in het buitendijkse gebied ten westen van Kuipersveer. Een wandelaar had ter hoogte van de kreek bij de Buitenzomerlanden-Geertruida Agathapolder twee dieren gezien die overeenkomsten leken te hebben met krokodillen.



Zaterdag heeft de dierenpolitie samen met een expert van Serpo onderzoek gedaan in het gebied. Serpo is een opvangcentrum in Rijswijk voor slangen, krokodillen en andere reptielen en heeft veel ervaring met deze diersoorten. Er werden geen sporen aangetroffen van krokodilachtigen. Ook bij een latere uitgebreide zoektocht in het gebied van de melding en het omringende gebied, eveneens in samenwerking met Serpo, is niets gevonden.



De hekken die op de toegangspaden naar het gebied zijn geplaatst, zullen in de loop van deze week worden verwijderd. Wel worden in een wat groter gebied tussen de Heinenoordtunnel en Kuipersveer borden geplaatst om bezoekers te informeren over de melding. Hoewel er niets is aangetroffen wat op de aanwezigheid van twee krokodillen wijst, wordt uit voorzorg gevraagd vooralsnog toch extra alert te zijn bij een bezoek aan het gebied.

Reacties

02-06-2017 11:16:20 josc1965

Senior lid



WMRindex: 317

OTindex: 7

Die waren intussen leeggelopen?

02-06-2017 11:21:26 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.405

OTindex: 2.477

Weer eens wat anders dan een poema

02-06-2017 11:49:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.649

OTindex: 14.618

@josc1965 : Er stond niet bij of de krokodillen paars waren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: