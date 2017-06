Stickergate: Vlaamse camperbezitters dupe van blunder regering

Camperbezitters in Vlaanderen krijgen een jaar uitstel om verplichte stickers in hun voertuig te plakken. De achterliggende reden: een blunder van de regering.



Die heeft namelijk nagelaten de stickers te laten ontwerpen en drukken. "Domweg vergeten", zegt de Vlaamse minister Ben Weyts van Mobiliteit. "Mijn administratie is in de fout gegaan", zei hij in het radioprogramma De Inspecteur.



Dat programma had boze vragen gekregen van camperbezitters. Die kregen hun camper niet door de keuring omdat de stickers in hun voertuig ontbraken. Maar die bestaan dus nog helemaal niet.



De stickers moeten worden geplakt op zitplaatsen zonder veiligheidsgordels. De wetgeving is er, alleen is men vergeten de regels ook daadwerkelijk uit te werken.

Reacties

01-06-2017 17:06:01 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.080

OTindex: 6

Dure leren bekleding en dan moet je er een lelijke sticker op plakken

01-06-2017 17:08:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.621

OTindex: 14.601

@jero : Die stickers moeten nog ontworpen worden. Misschien worden ze wel héél mooi

01-06-2017 17:47:19 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.406

OTindex: 139

S Dus in België rijden nu allemaal afgekeurd campers...



Mogen ze dan nog wel door Nederland rijden...?

01-06-2017 18:24:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.621

OTindex: 14.601

@HHWB : Dankzij de Europese Eenwording heeft elk land zijn eigen verkeersreglement met uitrustingseisen, borden, limieten en meer.

01-06-2017 18:44:19 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.406

OTindex: 139

S @Emmo : Dus wij zijn niet zo 1 als de regering ons wil doen geloven...

