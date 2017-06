Legendarische surfer zegt dat wanneer haaien aanvallen, vrouwen daarvoor verantwoordelijk zijn

Californië wordt de laatste tijd geteisterd door een reeks haaienaanvallen. Showbizzplatform TMZ stak zijn licht op bij Laird Hamilton, een bekende Hawaiiaanse surfer, en die pakte uit met een wel erg opvallende oorzaak.



Laird Hamilton is een heuse celebrity in de States, zeker nadat hij samen met enkele van zijn vrienden op Maui in 2000 de zogenaamde ‘Millennium Wave’ in Tahiti trotseerde. Gevraagd naar de reden achter de recente haaienaanvallen in Californië, deed Hamilton wenkbrauwen fronsen.



“Geloof me: een softdrinkautomaat doodt nog altijd meer mensen dan haaien. De meeste aanvallen zijn ook niet dodelijk, waarbij de haai denkt dat zijn prooi iets heel anders is dan een mens. De meest voorkomende reden dat een haai aanvalt is wanneer een vrouw ongesteld is. Daar denken we niet eens aan, maar dan komt er dikwijls wat bloed vrij in het water. Wie ze dan juist aanvallen, daar denken ze niet aan. ”



“De kans dat je dus gebeten wordt door een haai zijn groter dan dat je door de bliksem getroffen wordt op een dag als deze”, aldus de 53-jarige Hamilton, wijzend naar de volledig blauwe lucht in Malibu. “Logisch dus dat als je een visser bent met bloederige vissen in het water, of wanneer je aanzien wordt als een zeehond, je kansen op een aanval vergroten. Dat is zoals wanneer je tijdens een storm buiten rondloopt met een bliksemafleider en je je afvraagt waarom je toch geraakt wordt.”

01-06-2017 16:38:05 mithe

Senior lid

WMRindex: 219

OTindex: 3

Wnplts: Dordrecht

Ookal heb ik totaal geen verstand van haaien buiten dat ze niet zo gevaarlijk zijn als dat de media enzo wilt laten denken. De titel klinkt heel seksistisch maar het lijkt niet eens zo heel gekOokal heb ik totaal geen verstand van haaien buiten dat ze niet zo gevaarlijk zijn als dat de media enzo wilt laten denken.

01-06-2017 17:04:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.621

OTindex: 14.601

De titel is zo seksistisch als wat, maar de uitspraken in het artikel snijden meer hout.

Of het waar is of niet, kan ik niet beoordelen, maar het lijkt mij zeer zeker geloofwaardig.

01-06-2017 18:00:58 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.406

OTindex: 139

S Zie je wel, alle vrouwen ter wereld, het is allemaal jullie schuld van alle ellende op deze wereld, want als jullie niet ongesteld worden hoeven haaien ook niet aan te vallen en is ook geen oorlog waardoor er ook geen ziektes vrij komen en komen er ook geen natuur rampen meer voor zodat er geen armoede meer bestaat en dus iedereen eten kan kopen en dus ook weer geen honger bestaat waarbij iedereen racisme en discriminatie vergeet en iedereen gelijk is waar door alle piemels even lang worden en iedere borst even groot en daar door is iedereen gelukkig op aarde.... Maar ja... jullie vrouwen worden nog ongesteld dus.....

