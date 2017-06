Inbreken bij de Weggeefwinkel, nogal dom

Inbreken bij een weggeefwinkel waar alles gratis is. Het klinkt als een flauwe grap, maar afgelopen weekend is dit toch gebeurd bij de Weggeefwinkel in Zeist.

Winkeleigenaar Jantje Paasman geeft aan dat bijna alle deuren zijn opengebroken. "Ze hebben alles overhoop gegooid, maar ze hebben niks meegenomen. We hebben ook helemaal geen geld in de winkel liggen, want alles is gratis natuurlijk."



Bijna was er een grote tv meegenomen, maar daar zat een defectsticker op. Waarschijnlijk zagen ze dat halverwege pas, want de tv stond bij de deur. Vrijwilligers helpen om de zaak weer op te ruimen, weet het AD. "Morgen maken we er gewoon weer een weggeefdag van", zegt de optimistische Paasman.

Reacties

01-06-2017 12:11:29 venzje

Weggeefwinkels zitten doorgaans in kraakpanden, dus inbreken zit daar een beetje in het DNA.

Maar toevallig zit nou net deze zaak in een door de gemeente beschikbaar gestelde voormalige school.

01-06-2017 12:13:27 stora

Dat is een lastige.

Als een dief daar wat steelt is hij dan strafbaar.

Want als die dief tijdens de openingsuren komt dan mag hij het gratis meenemen.

01-06-2017 12:30:53 venzje

diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum.

De nadruk ligt hier dus meer op het inbreken dan op het wegnemen. @stora : In dit geval gaat het om art. 311 WvS, 5e lid:De nadruk ligt hier dus meer op het inbreken dan op het wegnemen.

01-06-2017 12:32:51 Sjaak

@stora : Strafbaar wegens het zich niet houden aan de openingstijden.

01-06-2017 13:13:17 SamuiAxe

Weer wat geleerd vandaag.. Is inbraak, geen diefstal, ik wist trouwens helemaal niet dat er 'weggeef winkels' in Nederland zijn?Weer wat geleerd vandaag..

01-06-2017 17:00:37 Emmo

@SamuiAxe : Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd

