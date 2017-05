Slaapwandelaar loopt naakt in Rotterdam: Gelukkig is het mooi weer

Misschien heb je wel eens gedroomd dat je in je blootje op kantoor zat of naakt over straat liep. Voor een man in Rotterdam was het geen droom: hij liep echt naakt door het centrum van Rotterdam.



De politie in Rotterdam kreeg een melding van een naaktloper en ging op onderzoek uit.



Volgens de politie was de man aan het slaapwandelen. Waar hij precies vandaan kwam en hoe lang hij al onderweg was is niet duidelijk.

Die man kan beter naar bed gaan met zijn winterjas aan.

Arme man, wat zal die zich ellendig gevoeld hebben toen hij zich realiseerde wat hij gedaan had.....

Nou en? als het een stuk is!

