Onbegrijpelijk dat snelle e-bike niet op fietssnelweg mag

Snelle e-bikes moeten vanaf 1 juli de rijweg op, en mogen zelfs niet gebruik maken van snelfietsroutes. Onbegrijpelijk, vinden RAI Vereniging en de Fietsersbond.



Snelle e-bikes, ook wel speed-pedelecs en speed e-bikes genoemd, kunnen snelheden van 45 kilometer per uur bereiken. Ze worden daarom als bromfiets beschouwd en mogen niet meer op het fietspad.



Maar ze worden ook geweerd van fietssnelwegen, zoals het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen en de F35 in Twente, en dat is bij RAI Vereniging en de Fietsersbond in het verkeerde keelgat geschoten.



"Onbegrijpelijk en een onbedoeld effect van de wet", zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging. "Er is maatwerk nodig", vindt directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond. "Snelfietsroutes die nu alleen door fietsers mogen worden gebruikt, zijn breed en veilig genoeg om ook speed pedelecs toe te laten." Ook binnen de bebouwde kom zouden sommige paden voldoende ruimte bieden voor snelle en minder snelle fietsers.



Eerder had voormalig verkeersofficier van justitie Koos Spee al laten weten dat hij het verbannen van de snelle elektrische fiets naar de rijbaan 'levensgevaarlijk' vond. "Hier komen echt ongelukken van."

31-05-2017 16:01:43 jero

Ik neem aan dat er wel een kilometer op zo'n speedbike zit, als je binnen de bebouwde kom in een 30 km zone bent mag je dan wel harder? Een Simpele oplossing zou dan zijn om op fietspaden waar het nodig is ook een maximum snelheid van 30 in te voeren. Krijg je in de toekomst wel een flitspaal naast het fietspad

31-05-2017 16:12:49 Emmo

) tenzij er bijzonder regels van toepassing zijn (bromfietsers, waarbij de zogeheten speedpedelec aan gelijkgeschakeld is) @jero : Zover ik weet zijn de normale snelheidslimieten (wit bord, rode rand met zwarte cijfers) en de bebouwde kom limiet absoluut. Geldt dus voor alle weggebruikers (ook voetgangers) tenzij er bijzonder regels van toepassing zijn (bromfietsers, waarbij de zogeheten speedpedelec aan gelijkgeschakeld is)

