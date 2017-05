Twentse studenten maken kartonnen 3D-bril voor 29 euro

Studenten Industrial Design Engineering van de Universiteit Twente hebben een augmented reality bril op de markt gebracht voor slechts 29,- euro. Dit meldt de Universiteit Twente (UT) maandag.De bril vult je zicht op de echte wereld aan met 3D visualisaties. De bril is volgens UT-onderzoekers qua functionaliteit grotendeels vergelijkbaar met de 3000 euro kostende Hololens van Microsoft. De studenten zijn met hun bedrijf Aryzon een crowdfundingactie gestart op kickstarter.Je ontvangt de augmented reality bril, eveneens genaamd Aryzon, als kartonnen bouwpakketje. Daardoor past hij door de brievenbus. De verkoopprijs is negenentwintig euro. Je gebruikt de bril in combinatie met een app op je smartphone. Door de bril zie je de wereld met je eigen ogen en worden er beelden als hologrammen aan toegevoegd.PlatformDe vijf masterstudenten Industrial Design Engineering ontwikkelen een bijbehorend platform. Via dit platform kunnen gebruikers visualisaties up- en downloaden om deze met de bril te gebruiken.Door de Aryzon zo goedkoop op de markt te zetten hopen de Twentse studenten op een wijdverspreid gebruik van augmented reality. Eén van de studentondernemers is Leon Schipper. Samen met initiatiefnemer Maarten Slaa, startte hij met Kay Hoogsteder, Niels Ruiter en Alex Ceha het bedrijf Aryzon.Schipper: 'Er bestaat nog geen enkele soortgelijke bril die zo betaalbaar is. 3000 dollar is voor veel mensen en bedrijven teveel geld. Een museum bijvoorbeeld, investeert niet in augmented reality brillen voor hun bezoekers als deze duizenden euro’s kosten. Met onze betaalbare oplossing wordt augmented reality interessant en betaalbaar voor iedereen met een smartphone. We concurreren niet met Hololens maar vullen de markt juist aan.'De Aryzon bril biedt volgens UT-onderzoeker Roy Damgrave veel functionaliteit die vergelijkbaar is met de Hololens. Damgrave: 'Enkele extreem complexe functies ontbreken, maar doordat Aryzon een selectie biedt van de functionaliteit van de Hololens is deze bril veel laagdrempeliger in gebruik.'De augmented reality bril is geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden. Schipper: 'Denk aan het inrichten van je huis of het ervaren van webshopproducten in augmented reality. Maar ook voor musea, het onderwijs of de zorg biedt de bril waardevolle mogelijkheden. Denk aan een fysiotherapeut die een patiënt in 3D kan uitleggen waarom zijn knie pijn doet. Tijdens een testcase op een basisschool lieten we kinderen met de Aryzon bril een olifant besturen, ze konden hem laten lopen en rennen. Ze ervoeren dit als levensecht en waren erg enthousiast'.'De bril is ook erg toegankelijk voor ontwikkelaars van huidige 2D augmented reality apps voor smartphones, zij kunnen eenvoudig hun applicaties geschikt maken voor Aryzon. Een goed voorbeeld is de Ikea augmented reality app waar je meubilair in je kamer in 2D kan plaatsen. De mogelijkheden zijn eindeloos.'Vanaf 29 mei startten de studenten een crowdfundingactie via kickstarter. Schipper: 'Via kickstarter kun je kiezen uit verschillende pakketten. Als je er op tijd bij bent, kun je kiezen voor een ‘Early-Bird’-pakket, waardoor je de Aryzon bril al voor vierentwintig euro kunt krijgen. Wij zorgen voor een platform met visualisaties die je kunt downloaden, waarmee we zoveel mogelijk mensen en markten kunnen bedienen. Afhankelijk van de opbrengsten wordt het platform zodanig geoptimaliseerd dat het een soort YouTube van augmented reality wordt, het standaard platform voor augmented reality features.' Het doel is om minstens 25.000 euro binnen te halen, daarmee worden de eerste productiekosten gedekt.Schipper: 'Het was een uitdaging om de bril te ontwerpen, omdat je te maken hebt met diverse factoren. De lichtinval moet deels gereduceerd worden zodat je projecties mogelijk kan maken. Hiervoor heb je speciale kunststof glazen nodig die voor deze reductie zorgen, zonder dat dit het zicht in de echte omgeving belemmert. We maken gebruik van Fresnel lenzen, waarvan de kwaliteit erg belangrijk is. Daarbij houden we rekening met de beleving van de gebruiker in het ontwerp van de 3D modellen.''De modellen moeten bijvoorbeeld op realistische afstanden in beeld komen om het als echt te kunnen ervaren, waarvoor goede algoritmes nodig zijn. Onze software herkent ook de interactie met je vingers met het model, waardoor je bijvoorbeeld een model kan inzoomen. En we maken gebruik van een goede kwaliteit karton.'De ondernemers studeren alle vijf de master Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente. De bachelor Industrial Design combineert techniek en creativiteit om consumentenproducten te ontwerpen die praktisch zijn in het gebruik, goed zijn vormgegeven en passen bij de doelgroep.