Russische horrortandarts trok ten onrechte 22 tanden bij 1 patient

Een tandarts in Sint-Petersburg heeft bij een patiŽnt 22 gezonde tanden en kiezen getrokken. De tandarts is aangeklaagd voor fraude, deelden de Russische autoriteiten maandag mee.



De vrouwelijke tandarts wilde van de onnodige behandeling alleen maar profiteren, luidt de beschuldiging. Bovendien bracht ze bij de 43-jarige patiŽnte een brug aan van slechte kwaliteit.



Voor de behandeling bracht ze in totaal 850.000 roebel (ongeveer 13.500 euro) in rekening. Het incident vond al drie jaar geleden plaats, maar de autoriteiten onderzoeken nu ook andere klachten over vergelijkbare behandelingen die de tandarts heeft uitgevoerd.

31-05-2017 08:27:51 venzje

De tandarts is aangeklaagd voor fraude En niet voor ernstige mishandeling? En niet voor ernstige mishandeling?

