Duitser wil 2.100 kilometer wandelen zonder schoenen

De 53-jarige Duitser Aldo Berti is maandag begonnen aan een poging om het wereldrecord blootsvoets wandelen te verbreken. De man wil 2.100 kilometer afleggen in 86 dagen, de opbrengst van de sponsoring gaat naar het goede doel.De Duitser is maandag vertrokken van Rügen, het grootste Duitse eiland, in het noorden van het land. Op 20 augustus hoopt hij aan te komen in Einsiedeln, Zwitserland, 2.100 kilometer verder. Berti moet onder meer door bossen en weiden passeren, maar vooral het asfalt belooft een uitdaging te worden. Op zomerse dagen kan de temperatuur van het wegdek serieus oplopen, "waardoor je je als een konijn in een stoofpot voelt", aldus Berti. De vijftiger heeft in elk geval zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Zo heeft hij een tube superlijm bij om wondjes aan zijn voetzolen snel te kunnen dichten. Pleisters of verbanden mogen volgens het wedstrijdreglement niet. Berti wil met zijn tocht zoveel mogelijk geld ophalen voor enkele Duitse goede doelen voor kinderen. Het huidige wereldrecord blootsvoets wandelen staat op naam van de Ier Eamon Keavenen. Hij trok vorig jaar in 104 dagen 2.080 kilometer door Ierland.