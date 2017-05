75 miljoen keer bekeken: baby loopt minuten na de geboorte

Ze wordt al de ‘wonderbaby’ genoemd: enkele minuten na haar geboorte lijkt het kind te lopen. Ze zorgt daardoor voor veel consternatie online. De video is in korte tijd al bijna 75 miljoen keer bekeken.In het filmpje is goed te zien dat de baby, die is geboren in Brazilië, een paar stappen zet. “Oh mijn god, het meisje loopt,” zegt de verloskundige verbaasd. Iemand anders in de kamer reageert: “Wacht, ik wil dit filmen.” De verloskundige legt uit dat ze de baby in bad wilde doen, maar dat het meisje steeds probeerde op te staan om te lopen.Het is niet duidelijk wie de ouders zijn van het kind of in welk ziekenhuis ze is geboren, maar de kleding van de verloskundige wijst erop dat ze in een Santa Cruz Hospital werkt in een stad in de Zuid-Braziliaanse staat Rio Grande do Sul.Normaal gesproken begint een baby past te lopen rond zijn eerste verjaardag. Mensen noemen het dan ook een wonderkind, al zijn er die twijfelen aan het verhaal. Het meisje kan simpelweg een primitieve loopreflex hebben, die al vanaf de geboorte aanwezig is.Baby’s kunnen hun eigen lichaamsgewicht nog niet dragen, maar als je ze omhoog houdt en hun voetzolen raken een plat oppervlak dan kunnen ze proberen om te lopen door de ene voet voor de andere te zetten. Het is dus niet direct een wonder, maar nog steeds wel bijzonder.