Utrechter maakt lekkerste gehaktbal: Halal met bacon

Utrechter Yuri van de Groenekan heeft gisteren in Nieuwegein de lekkerste gehaktbal gemaakt tijdens de ĎHollandse Pot Gehaktballenwedstrijdí. Volgens de jury blonk hij uit vanwege zijn originele aanpak.



Want naast halal rundergehakt, uitgebakken bacon, ei en rode ui heeft Van de Groenekan zwarte truffel aan zijn recept toegevoegd. Een ingrediŽnt dat de jury erg kan waarderen. Voor originaliteit kreeg hij dan ook twee keer een 8, en een keer een 9.



De driekoppige jury stond onder leiding van de 72-jarige Utrechtse Ria van den Brink. Sinds het huwelijk met haar man maakt Van den Brink al gehaktballen. Als onbetwist gehaktbalspecialist weet ze precies welke ingrediŽnten nodig zijn, en hoe je de perfecte bal bereidt. Als tip geeft ze mee dat het verstandig is om te wachten tot de jus een beetje bruin is geworden voordat de gehaktballen de pan in gaan.

Reacties

29-05-2017 13:40:22 Balderic

Senior lid

WMRindex: 833

OTindex: 2

Zo maak je halal dus gewoon weer lekker.

29-05-2017 13:58:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 9.362

OTindex: 2.460



Wel vraag ik me af hoe je bacon halal krijgt.



Laatste edit 29-05-2017 13:59 @Balderic : Het al dan niet halal zijn van voedsel heeft geen invloed op de smaak.Wel vraag ik me af hoe je bacon halal krijgt.

29-05-2017 15:44:09 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.072

OTindex: 6

@venzje dacht ik ook al, turkse collega van me had eens kleine zakjes met verschillende soorten chips gekocht maar die met bacon smaak gaf hij aan mij weg, ik legde nog uit dat er geen echte varkens in verwerkt waren maar alleen al door de smaak mocht hij het volgens hem niet hebben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: