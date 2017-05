13-jarige krijgt oorkonde voor grootste kans om terrorist te worden

De 13-jarige Amerikaanse Lizeth Villanueva heeft een prijs gekregen van haar lerares, maar ze was er niet echt blij mee. Tijdens een uitreiking op haar school in de buurt van Houston kreeg de 13-jarige namelijk een certificaat met daarop 'grootste kans om terrorist te worden'.



Andere leerlingen kregen oorkondes met 'grootste kans om te integreren met witte mensen' en 'grootste kans om dakloos te worden in Guatemala'. Verschillende docenten stonden te lachen tijdens de uitreiking, vertelde Villanueva aan lokale media.



De lerares in kwestie verklaarde dat de prijsuitreiking een grap was, maar dat zag Villanueva anders. "De docent zei dat mensen misschien beledigd zouden zijn, maar dat dat haar niets uitmaakt. Ze lachte erom. Maar hier maak je geen grappen over."



En ook moeder Ena Hernandez kan er niet om lachen. "Ik moest het twee keer lezen. Ik dacht: wat is dit?", zei Hernandez. "Zoiets geeft een docent, een volwassene, toch niet aan een kind?"



Het schoolbestuur onderzoekt de kwestie en heeft excuses aangeboden. Villanueva hoopt nog op een andere maatregel. "Ze moet ontslagen worden, op zijn minst. Of zoiets."

