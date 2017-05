Overal tattoos, zelfs aan de binnenkant van zijn wangen

Matt Gone is een van de meest getatoeŽerde mensen ter wereld. Maar liefst 98 procent van zijn lichaam is met inkt onder handen genomen, inclusief zijn oogballen en tong.Matt Gone heeft vanwege medische problemen veel littekens op zijn lichaam, vertelde hij bij RTL Late Night. "Ik gebruik mijn tattoos om mijn littekens te verbergen en van mijn lichaam te genieten." Ook reist hij met zijn bijzondere uiterlijk de hele wereld over om mensen te vertellen over zijn ziekte.De tattoos zijn door 140 verschillende mensen aangebracht. Zelfs in zijn keel heeft hij tatoeages, aangebracht met hulp van een cameraatje.Gone krijgt veel aanspraak door zijn getatoeŽerde lichaam. Problemen levert het zelden op. "Kinderen schrikken er niet van. Ze vinden de blokjes in mijn gezicht vaak leuk. En bij de paspoortcontrole maken ze expres kopietjes van mijn paspoort. Die hangen ze dan aan de muur."