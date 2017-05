Supermarkt en klanten rouwen om dood 96-jarige inpakker

De medewerkers en klanten van de Market Basket-supermarkt in de Amerikaanse staat New Hampshire rouwen om het verlies van de oudste en loyaalste werknemer van de supermarktketen; de 96-jarige Arthur St. John.Arthur St. John stond twee tot drie keer per week in de supermarkt in Stratham de boodschappen van klanten in te pakken. Dat deed hij al 27 jaar lang. Eerst samen met zijn broer en na zijn overlijden in 2012 in zijn eentje."Ik bewonderde hem gewoon omdat hij iedere keer weer opstond, hiernaartoe kwam en zijn werk deed", vertelt een klant die zichzelf vaak afvroeg of hij nog boodschappen zou willen inpakken op zijn 96ste.De klanten kenden hem dan ook goed. "Sommigen gingen zelfs speciaal in zijn rij staan om door hem hun spullen te laten inpakken en een praatje te maken, ook als de rijen bij de andere kassa's minder lang waren", vertelt winkelmanager Dean Clevesy.Hij was zeer geliefd. Toen hij in 2014 vanwege een overname van de supermarkt tijdelijk uren moest inleveren, werd er door de klanten geld ingezameld om zijn salaris aan te vullen tot het normale niveau.Twee tot drie keer per week reed Arthur St. John in zijn pas gekochte Toyota Camry naar zijn werk. Volgens winkelmanager Dean Clevesy sloeg hij bijna nooit een dag over."Die man kwam zelfs in een sneeuwstorm. Je moest hem echt vertellen dat hij thuis moest blijven. Hij was een echte doordouwer." Zelf zei St. John dat hij zijn werk zo leuk vond vanwege de mensen die hij er ontmoette.Ter herinnering aan hun collega hebben de medewerkers van de supermarkt een foto opgehangen van St. John op zijn 96ste verjaardag met een bordje eronder waarop staat: Rust in Vrede. We missen je.