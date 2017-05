Unieke transplantatie: zwarte man krijgt penis van witte donor

Zeventien jaar had hij geen geslachtsdeel. Maar na een succesvolle penistransplantatie is dat voor een 40-jarige man uit Zuid-Afrika nu verleden tijd.



Hij was 23 jaar toen hij zijn geslachtsdeel verloor door complicaties na een traditionele besnijdenis. Zo'n besnijdenis gaat vaker mis in Zuid-Afrika. Naar schatting worden er jaarlijks 250 penissen geamputeerd na een mislukte besnijdenis.



De man ontving zijn nieuwe orgaan een aantal weken geleden van een witte donor, nu bijna een maand later durven de artsen te zeggen dat de operatie geslaagd is.



"Het is heel lastig om een geschikte donor te vinden voor zo'n transplantatie. De huidskleur was hier het enige wat niet overeenkwam", zei de professor Andre van der Merwe, die de negen uur durende operatie leidde. De patiŽnt kan zijn nieuwe lichaamsdeel over ongeveer een half jaar laten bijkleuren door een gespecialiseerde, medische tatoeŽerder.



Het is de derde keer dat er een penistransplantatie is uitgevoerd, de tweede keer dat de transplantatie plaatsvindt in het Tygerberg-ziekenhuis in Kaapstad. Een penistransplantatie staat bekend als een ingewikkelde transplantatie, omdat het gaat om gevoelig weefsel.



Volgens de arts is de operatie geslaagd. "Alles lijkt goed te genezen. We verwachten dat alle urine- en voortplantingsfuncties binnen een half jaar hersteld zullen zijn." Ook de man is dolblij met de geslaagde operatie. "Hij is zonder twijfel een van onze gelukkigste patiŽnten ooit."

Reacties

26-05-2017 13:33:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.694

OTindex: 54.718

Het zal een spectaculair gezicht zijn maar ik hoop dat de man er gelukkig mee is.

En dat hij het nieuwe onderdeel niet ook gaat laten bijsnijden, pardon, besnijden.

Er is al genoeg gesneden aan deze man.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: